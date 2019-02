Réchauffement climatique : une année 2018 record

L'année 2018 est la quatrième plus chaude de l'histoire sur la planète terre. Un énième rappel de l'urgence d'agir pour limiter le réchauffement climatique.

Un cabinet d'étude parisien a analysé les mesures concrètes qu'il faudrait mettre en œuvre pour baisser les émissions de gaz à effet de serre entre 2017 et 2030. En 2015, à Paris, les chefs d’Etat réunis pour la COP 21, se sont mis d’accord : il faut limiter le réchauffement climatique entre 1,5 et 2 degrés d’ici à 2100. Pour de nombreux scientifiques, ce but est d’ores et déjà inatteignable.

Un bureau d’étude propose des mesures extrêmes et assume un scénario peu réaliste. Les 23 mesures préconisées devraient être appliquées simultanément. Parmi elles, l’interdiction de vendre des véhicules neufs pour un usage particulier, la mise en place d’un couvre-feu thermique dans les logements entre 22h et 6h ou encore l’instauration de quotas sur les produits importés.

Depuis 2015, les températures moyennes annuelles à la surface de la terre ont à chaque fois dépassé 14,7 degrés. Ces quatre dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées.