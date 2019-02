La météo particulièrement clémente de ce mois de février offre des instants de détente rares et agréables aux Français, notamment dans le Nord.

A la base de loisir de ValJoly, au bord du lac du même nom, les familles viennent profiter du beau temps et des activités promises aux plus petits, comme le mini-golf ou les tours en poney. Et le weekend s'annonce tout aussi radieux.