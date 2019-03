Une prime mobilité pour aider certains salariés

Selon le gouvernement, l’objectif de la loi mobilités est d’améliorer concrètement les déplacements des Français partout sur le territoire.

Cela passe par la remise en état par exemple des réseaux routiers ou ferrés existants. Rails et routes sont des outils très importants pour les déplacements domicile-travail.

Les travailleurs ruraux, ou rurbains doivent impérativement utiliser leur voiture. Cela a un coût 1.700€ en moyenne par an. La ministre des transports est venue se rendre compte sur place. Elle était ce lundi dans le département du Tarn, à Castres plus précisément. Elle a rencontré des employeurs, des salariés et des gilets jaunes.