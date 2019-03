Jean-Michel Blanquer : «Christophe Castaner est un homme solide»

Jean-Michel Blanquer était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur CNEWS ce mercredi 20 mars.

Le ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse est revenu sur les différentes polémiques qui touchent Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur.

«Il est évident que quand on est ministre de l’Intérieur, on doit traverser des crises. On est dans un pays où les choses sont rarement simples. Que ce soit en matière d’ordre public ou dans d’autres domaines», a-t-il déclaré.