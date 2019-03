Face aux changement climatique et aux étés de plus en plus en secs, les viticulteurs, inquiets pour leur avenir, ont décidé de mettre en place des systèmes d’irrigation différents.

Même si les vignes n’ont pas vocation à être arrosées, ces systèmes permettent de pérenniser l’activité viticole lors des sécheresses de plus en plus récurrente dans le sud de la France en été. Un investissement couteux, que de plus en plus de domaines décident de faire.