Héritage de Johnny Hallyday : nouvelle étape judiciaire

C’est une audience très importante dans le dossier sur l’héritage de Johnny Hallyday qui se tient ce vendredi après-midi devant le tribunal de Nanterre. La justice française va devoir dire si elle est compétente pour trancher le litige qui oppose la veuve du rocker à ses deux aînés.

Johnny Hallyday était-il résident français ou américain ? La question est cruciale car selon un règlement européen, s’il était résident français, alors c’est la loi française qui doit s’appliquer à son héritage. Dans ce cas, Johnny ne pouvait pas déshériter ses aînés.

Ce vendredi après-midi les débats vont donc tourner autour de la résidence habituelle de la star. Les avocats de Laeticia vont tenter de démontrer que le chanteur était résident américain, en rappelant qu’il s’était installé en Californie en 2007 et adorait sa vie à Los Angeles.

Mais pour la défense de David et Laura, la question ne se réduit pas au nombre de jours passés dans tel ou tel pays. La réalité est plus complexe. Le chanteur avait tous ses amis en France, il y passait la quasi-totalité de ses vacances, ses filles avaient des précepteurs français, c’est là qu’il se faisait soigner et là qu’il a même choisi de mourir.

Bref ses liens avec la France allaient bien au-delà de sa seule carrière de chanteur. Et pour le démontrer, les avocats comptent bien s’appuyer sur les nombreuses photos postées par Laeticia sur les réseaux sociaux, ou encore sur cette phrase prononcée l’an dernier : « oui j’ai épousé la France, la Tour Eiffel ».