Grand débat : climat tendu en Corse pour la venue d'Emmanuel Macron

Huit escadrons de la gendarmerie et 400 gardes mobiles ont été mobilisés afin d'entourer la présence d'Emmanuel Macron en Corse, jeudi 4 avril, pour débattre avec les élus insulaires dans le cadre du Grand débat national.

Boycottée par des élus de la majorité nationaliste, la visite du Président se déroulera sous haute-sécurité.

Interrogé dans Corse Matin, le chef d'Etat avait également déclaré : «Je pense qu’on peut défendre l’identité de la Corse et respecter profondément la République et ses valeurs». Et de confirmer par la même occasion l'inscription de la Corse dans la Constitution.

Lundi, deux charges explosives avaient été découvertes à Bastia, près de centres d'impôts. Le parquet antiterroriste s'est depuis saisi de l'enquête.