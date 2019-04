Emmanuel de Waresquiel : «Notre-Dame a échappé à tout, sauf à la négligence ordinaire»

Emmanuel de Waresquiel était l’invité de Jean-Pierre Elkabbach sur CNEWS. L’historien français est revenu sur l’incendie qui a ravagé lundi soir la cathédrale Notre-Dame de Paris.

«Ce qui est triste c’est de constater que la bêtise et la négligence ordinaire font plus de dégâts que la haine, la violence et toutes les guerres civiles françaises. Notre-Dame de Paris a échappé à tout, sauf à la négligence ordinaire».