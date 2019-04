Après des négociations, les syndicats et les gilets jaunes ont décidé de coordonner leur lutte. L'objectif ? Plus d'efficacité et mettre la pression au gouvernement.

La CGT, La France Insoumise et certains gilets jaunes se réunissent, ce samedi 27 avril, en début d'après-midi à Montparnasse pour ce qu'ils appellent une «riposte générale».