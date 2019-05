Les moments forts de la cérémonie du 8 mai

Sous une pluie battante, Emmanuel Macron a présidé ce mercredi les traditionnelles cérémonies de commémoration du 8 mai 1945.

Après avoir déposé une gerbe au pied de la statue du général de Gaulle, place Clémenceau, le président a remonté l'avenue des Champs-Elysées jusqu'à la place de l'Etoile, escorté par la Garde Républicaine.

Entouré des chefs militaires et de représentants des anciens combattants, résistants et déportés, Emmanuel Macron a ensuite déposé une gerbe et ravivé la flamme de la tombe du Soldat Inconnu, au son de la Marseillaise puis du Chant des partisans.

Deux anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont assisté à la cérémonie au côté notamment des membres du gouvernement.