Train ou avion ? Vous vous posez souvent la question comme de nombreux Français.

Sachez que le train est bien plus écologique... et même plus rapide sur certains trajets.

Avec près de 30 fois moins de gaz à effet de serre émis que l’avion, le train fait ainsi partie de ce que l’on appelle une mobilité bas carbone. Une donnée ancrée dans l’esprit des gens mais qui pour autant n’influe pas encore sur leur choix.