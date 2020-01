Côte Atlantique : les dunes menacées

Avec les tempêtes à répétition ces dernières semaines, la côte Atlantique connaît de plus en plus fréquemment des vents supérieurs à 100 kmh.

L’érosion, provoquée par les eaux et par le vent, repousse les plages et les dunes. Certaines municipalités se retrouvent prises au piège et envisagent une lutte contre ces phénomènes sur le très long terme.

A Lacanau, le niveau de l'océan pourrait monter de plusieurs mètres d'ici la fin du siècle.