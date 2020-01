Emploi des seniors : où en est-on en France aujourd’hui ?

Alors que la réforme des retraites prévoit qu’on travaillera de plus en plus tard, la situation de l’emploi des seniors en France est peu reluisante. Ils sont plus de 8 millions de seniors en France mais seuls 1 sur 2 a un emploi.

Et ce chiffre descend à 1 sur 3 si l’on prend en compte seulement les 60-64 ans. Une situation bien inférieure à la moyenne européenne où le taux d’emplois des seniors s’élève à 60.3 %.

Une mission, confiée par le Premier ministre à Sophie Bellon, présidente du conseil d’administration de Sodexo, a rendu un rapport. Il propose quelques pistes pour améliorer la situation.