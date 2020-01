Coronavirus : le témoignage d'une étudiante française à Wuhan

Alexandra, 20 ans, étudiante française à Wuhan, est rentrée en France après un long périple.

Décidée à rester le plus longtemps possible dans le cadre de son échange universitaire, la jeune femme est finalement rentrée précipitamment de Chine pour revenir chez ses parents. Une décision qui s'est imposée en raison de l'aggravation de la crise du coronavirus et de sa propagation inquiétante en Chine.

Mais le retour en France n'a pas du tout été simple pour Alexandra. Son père dénonce le manque d'aide des autorités françaises.