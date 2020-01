Mal-logement : l'alarmant témoignage d'une octogénaire marseillaise

Un loyer de 600 euros mensuels pour vivre sans chauffage, sans eau chaude, avec des moisissures, des rats, des cafards et les murs qui s'effritent. Voilà le quotidien d'Haouaria, une octogénaire marseillaise.

Avec ses faibles revenus, impossible pour Haouaria de trouver un autre logement. Elle loue ce petit appartement à un bailleur privé et depuis deux ans et demi et le plafond s'est déjà écroulé à deux reprises.

Malgré de nombreux signalements, aucune avancée pour Haouaria. En attendant, elle a installé son lit sous la partie du plafond qui paraît la moins fragile.