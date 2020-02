Chandeleur 2020 : la crêpe s'exporte bien

Dimanche c'est la Chandeleur. Et les crêperies se portent bien. Même si la Bretagne reste une terre de prédilection, la spécialité 100% Breizh voyage bien.

Diplôme de meilleur crêpier de France sous le bras, Stéphane Pichon a rendez-vous avec le président de la fédération de professionnels qui lui a décerné ce prix. Dans quelques semaines, il ouvrira son propre établissement à la Pointe du Raz (29). À 33 ans, il est toujours sous le charme de la belle dentelle.

Avec 4.000 crêperies en France dont 1.700 en Bretagne, les chiffres restent constants. La crêpe se porte bien, malgré la multiplication des offres de restauration. Et pour devenir un bon crêpier, il faut se former. En 25 ans, 2000 élèves sont passés sur les billigs de l'école des chefs pour acquérir la dextérité dans le maniement du rozell. Et parmi eux, pas que des Bretons. Selon TripAdvisor, 163.000 restaurants servent des crêpes dans le monde.

Avec sa Suzette revisitée qui lui a valu son prix, le meilleur crêpier de France espère voir son chiffre d'affaires s'envoler de 20 %.