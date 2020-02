Arrêt des réacteurs de la centrale de Fessenheim : comment ça marche ?

Pour arrêter le réacteur n°1 de la centrale de Fessenheim, la procédure est identique à celle d'une opération de maintenance classique.

Concrètement, l'arrêt se fera par pallier. La température et la pression baisseront progressivement dans le réacteur et une fois descendu à 8% de sa puissance habituelle, il sera déconnecté du réseau électrique national.

L'opération suivante consistera à évacuer le combustible. L'arrêt du second réacteur est prévu fin juin, quant aux travaux de démantèlement de la centrale, ils devraient commencer en 2025 et durer au moins quinze ans de plus.