Coronavirus : l'été peut-il avoir raison du virus ?

L'épidémie de Coronavirus a-t-elle une chance de faiblir avec l'arrivée des beaux jours ? C'est en tout cas ce dont est persuadé Donald Trump.

Le président des États-Unis avait écrit, en février sur Twitter, que «le temps se réchauffe, ce qui pourrait affaiblir puis faire disparaître le virus». Alors, est-ce probable ?

Généralement, les virus respiratoires préfèrent les basses températures et se transmettent moins facilement lorsqu'il fait chaud. En revanche, rien ne dit que ce sera le cas pour le Covid-19. Par exemple, lors de l'épidémie de grippe H1-N1 de 2009, le premier pic épidémique avait eu lieu en juillet et août dans de très nombreux pays.

Mais si, actuellement, des pays comme l'Australie ou la Malaisie sont atteints, les cas sont pour l'instant moins nombreux, ce qui peut laisser un peu d'optimisme. Le taux de mortalité du Covid-19 est estimé à 3 % dans la population générale et à plus de 10 % chez les personnes âgées. C'est à dire dix à vingt fois plus que la grippe.