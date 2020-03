La Croix-Rouge au service des plus isolés

La Croix-Rouge apporte son aide dans cette crise sanitaire contre le Covid-19.

L'ONG a suspendu toutes ses activités pour le moment pour venir en aide aux personnes les plus sensibles et les plus isolés. Ils passent dans les campagnes et dans les villes pour prendre des nouvelles de la population et leur venir en aide.

Pour certains, ce sont des courses au supermarché, pour d'autres ce sont des livraisons de médicament. L'ONG va continuer cette solidarité pendant la durée de cette crise sanitaire.