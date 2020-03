La vague est arrivée en Ile-de-France et les médecins sont très inquiets. Chaque jour, les nouveaux cas sont de plus en plus nombreux.

Lundi 30 mars, 577 nouveaux patients ont été hospitalisés et les services de réanimation saturent, car 1.792 personnes sont dans un état grave.

La question du tri n'est pas encore évoquée, mais les soignants priorisent.