Coronavirus : une piscine du Nord transformée en «sas de décontamination» pour les soignants

La piscine de Denain, dans le Nord, a rouvert cette semaine ses portes «aux soignants, hospitaliers, et professionnels en contact avec le Covid-19».

Le but : «leur permettre de se laver avant de rentrer chez eux», a indiqué jeudi la maire Anne-Lise Dufour-Tonini.

«De plus en plus de cas de Covid-19 sont suspectés ou avérés à l'hôpital et en ville, (...) et plusieurs soignants m'ont signalé ces derniers jours qu'ils avaient la boule au ventre en rentrant chez eux», a expliqué à l'AFP Mme Dufour-Tonini.