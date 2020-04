Déconfinement : les gestes barrières à l'épreuve de l'école

A partir du 11 mai, date du début du déconfinement, les écoles, collèges et lycées devraient rouvrir progressivement. Dans le quartier de Borderouge, à Toulouse, une école élémentaire a été réquisitionnée pour accueillir les enfants de soignants durant cette période de confinement.

Dans ce centre de loisirs, les enfants apprennent et s'efforcent de respecter les gestes barrières et les consignes d'hygiène. Un test grandeur nature avant un possible retour à l'école prévu le 11 mai.