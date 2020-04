Confinement : une épreuve pour les couples

Le confinement décrété pour lutter contre le Covid-19 a du bon pour certain mais peut aussi créer des tensions dans les couples. Chacun gère la situation à sa manière.

Si pour certain c'est un bon moyen de faire des choses en couple et en famille pour d'autres la tâche s'annonce plus difficile.

Des milliers de couples peinent à s'entendre et les conseillers conjugaux s'organisent pour répondre à ces situations conflictuelles via des séances à distance. Une hausse des divorces à la fin du confinement est donc à craindre en France.