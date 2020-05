Plages : appel à la responsabilité des promeneurs

Les plages sont de nouveau accessibles au public depuis quelques jours, mais sous conditions. Les maires comptaient sur la responsabilité de leurs habitants, mais ce n'est pas toujours le cas.

Fini la pédagogie, place à la sanction. 40 contraventions à 135 euros ont été dressées sur la plage de Pornichet à l'occasion du jeudi de l'Ascension.

Il est en effet très difficile pour les maires de faire respecter les règles de la plage dynamique : interdit de poser la serviette pour faire bronzette, il faut toujours être en mouvement. Encore plus compliqué lorsqu'il fait beau et chaud comme en baie de la Baule mercredi et jeudi.

Sur les communes de Pornichet et la Baule, les maires comptaient sur la responsabilité des citoyens, peine perdue. Tout le monde craint maintenant une nouvelle fermeture de la plage par le préfet.