Bruno Retailleau : «Je veux que l'on puisse travailler plus pour gagner plus»

Bruno Retailleau était l'invité de La Matinale sur CNEWS. Le sénateur de Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat est revenu sur les débordements de la manifestation contre les violences policières, avant d'analyser les défis à relever pour faire face à la crise économique.

Interrogé sur les débordements en marge de la manifestation de soutien à Adama Traoré et contre les violences policières mardi 2 juin, Bruno Retailleau a jugé ces violences «inadmissibles».

Le sénateur de Vendée a condamné le parallèle fait par certains manifestants entre les violences policières à l'encontre des Afro-Américains et les personnes noires de France. «On ne peut pas utiliser une souffrance pour la transformer en haine contre une société, ce n'est pas possible», a-t-il commenté.

Les 35h dans le viseur

A propos de la reprise économique, le président du groupe LR au Sénat rappelle la dure réalité des chiffres avec 843.000 chômeurs de plus au mois d'avril : «On ne peut pas parler de jours heureux». Et d'ajouter : «Les Français vont avoir à affronter une crise économique comme on n'en a pas vu depuis longtemps».

Afin de répondre à la crise, Bruno Retailleau estime qu'il ne «faut surtout pas revenir aux recettes d'hier» et qu'il est temps de «briser les tabous», au premier rang desquels arrive le temps de travail. «Je veux que l'on puisse travailler plus, quand c'est possible, pour gagner plus», a martelé l'élu Les Républicains.