« Vive la police » : 5 ans après, qu'en reste-t-il ?

En 2015, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, policiers et gendarmes bénéficiaient d'un soutien inédit. Une image qui pour de nombreux Français, n'est plus possible aujourd'hui.

Entre citoyens et policiers, la relation est tumultueuse. Dans un sondage Ifop publié en janvier dernier, pour 60% des sondés, la police inspire confiance et sympathie.

A l'inverse, pour 30% des sondés, elle suscite un sentiment d'inquiétude, même d'hostilité.