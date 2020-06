De plus en plus de burn out parmi les forces de l'ordre

De plus en plus de cas de dépression sont constatés parmi les forces de l'ordre. Des centaines d'arrêt de travail sont déposés chaque jour.

D'après des sources syndicales, plus de 50% des policiers ont déjà connu un arrêt de travail pour dépression ou burn out depuis le début de l'année. Ils témoignent d'un manque de reconnaissance et de soutien de la hiérarchie. Pour les psychologues, les policiers sont soumis à trop de contraintes.