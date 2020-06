La chaleur relance le tourisme

L'été pointe et l'optimisme revient sur la côte. Les patrons des bars et restaurants s'adaptent à la montée du thermomètre et les vacanciers de juin peuvent profiter des premières grandes chaleurs.

Les pieds dans l'eau, en balade sur la plage ou en terrasse pour se rafraîchir, les premiers vacanciers et badauds peuvent profiter d'un temps estival idéal sur la côte.

A Andernos-les-Bains, en Gironde, certains vacanciers ont avancé leurs vacances après le confinement. Les cafetiers en profitent pour tenter de sauver leur saison. La chaleur est déterminante pour attirer la foule, mais cela rend le travail un peu plus difficile, surtout avec les masques.

30 à 35 degrés sont attendus sur le Sud-Ouest pendant cinq jours. Après quatre mois d'incertitude, l'optimisme revient tout doucement.