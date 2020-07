«De l'argent aux hôpitaux» : la colère des soignants descendus dans la rue

A quelques jours de la clôture du «Ségur de la santé», les personnels hospitaliers ont de nouveau manifesté par milliers dans des dizaines de villes mardi, pour obtenir davantage que les 6,3 milliards d'euros déjà mis sur la table par le gouvernement.

Après le succès de leur mobilisation du 16 juin (100.000 à 180.000 manifestants selon les sources), les syndicats et collectifs hospitaliers entendaient maintenir la pression sur l'exécutif, dans la dernière ligne droite du «Ségur de la santé».

La jauge était toutefois nettement inférieure mardi, avec deux fois moins de rassemblements prévus (une centaine dans toute la France selon la CGT) et une participation en recul: au moins 1.900 à Paris, 1.600 à Nantes, 1.200 à Lyon 700 à Montpellier, 550 à Lille, 200 à Clermont-Ferrand et Strasbourg selon les préfectures, mais aussi quelques centaines à Dijon et Grenoble.

