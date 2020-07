Rouler à 30km/h en ville ?

La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, présentera ce lundi les premières mesures prises à l'issue de la convention citoyenne pour le climat. Une baisse de la vitesse maximale autorisée en ville est envisagée.

Et si demain les voitures ne circulaient plus qu'à 30km/h en ville ? Les automobilistes sont partagés sur cette mesure. Pour les associations d'automobilistes l'argument écologique ne tient pas.

« On peut estimer que ça ne changera pas grand chose au niveau des rejets polluants des voitures, au contraire, si elles sont obligées de passer par d'autres villes ou dans d'autres rues et de rallonger leur distance et donc leur temps de trajet, il y aura plus de rejets », réagit Yves Carra, porte-parole de l'Automobile club association.

En France, une dizaine de villes ont déjà adopté les 30km/h dans toutes leurs rues.