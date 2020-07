Gérald Darmanin, un ministre de l'Intérieur hyperactif

Le ministre de l'Intérieur multiplie les déplacements depuis sa nomination début juillet dans le gouvernement de Jean Castex. Ils ne semblent pas vouloir prendre de vacances.

C'est un ministre super actif qui ressemble de plus en plus à son mentor, un certain Nicolas Sarkozy.

Gérald Darmanin poursuit les déplacements un peu partout en France. Pour la première fois il se rendra ce vendredi en Italie et au Vatican à l'invitation de son homologue italien.