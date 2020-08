Le nombre de noyades en hausse

Plusieurs mois de confinement, une chaleur étouffante, de quoi avoir envie de se jeter à l'eau. Mais attention au risque de noyade.

Près de 200 personnes sont mortes entre juin et juillet cette année. Avec la canicule, l'affluence vers les points d'eau est encore plus importante que d'habitude. Les zones de baignade sont bondées, comme ici à la base de loisirs d'Etampes en Essonne. À quelques kilomètres de là, à Cergy-Pontoise, un homme est décédé samedi en se baignant dans une zone pourtant interdite. À côté, l'espace autorisé a quant à lui été très vite saturé.

Quelques règles d'or sont à respecter pour minimiser les risques autant que possible : se baigner dans des zones surveillées et respecter la réglementation en place. Aujourd'hui, un Français sur six ne sait pas nager.