Disparition de Naya Rivera : l’actrice de Glee victime d’une «noyade accidentelle»

Son corps avait été repêché le 13 juillet dans le lac Piru, près de Los Angeles, cinq jours après sa disparition. Selon les résultats de l’autopsie, l’actrice Naya Rivera, célèbre pour son rôle dans la série Glee, a été victime d’une «noyade accidentelle».

L’examen du corps qui a permis de confirmer qu’il s’agissait bien de la comédienne de 33 ans, a également révélé que «ni l’alcool, ni la drogue n’ont pu jouer un rôle dans l’accident», selon le médecin légiste du comté de Ventura. De forts courants seraient plutôt à l’origine du drame.

The attached document was just released by the Ventura County Medical Examiner's Office regarding Naya Rivera, whose body was found yesterday in Lake Piru. pic.twitter.com/6APEgrBPaQ

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 14, 2020