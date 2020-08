La décision d’Emmanuel Denis, le nouveau maire écologiste de Tours, de fermer le pont Wilson, fait débat.

L'annonce de la fermeture du pont Wilson, l’un des principaux de Tours, à la circulation automobile, provoque des remous et si l’annonce a provoqué la joie des cyclistes et des piétons, les automobilistes et les commerçants, eux, sont inquiets et dénoncent une décision prise sans consultation.