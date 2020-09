Coronavirus : ces Français oubliés du fonds de solidarité

Depuis le mois de juillet, les règles ont changé concernant le fonds de solidarité. Certaines activités en ont été exclues. Pourtant ces travailleurs indépendants sont toujours sans ressources.

Le 16 mars, Catherine de Grossouvre, architecte d'intérieur auto-entrepreneur depuis quatre ans a fermé son bureau, tous les chantiers dans le bâtiment étant à l'arrêt.

En avril, mai et juin, elle n'a eu aucun chiffre d'affaires et a bénéficié des 1.500 euros du fonds de solidarité. Mais depuis juillet, seuls les indépendants liés au tourisme, à l'hôtellerie-restauration et la culture peuvent encore en bénéficier.

Ces «oubliés» de la relance économique espèrent que le gouvernement va leur venir en aide.