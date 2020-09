Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement : «On a beaucoup investi sur la sécurité»

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, était l’invité de Laurence Ferrari dans #LaMatinale sur CNEWS.

Alors que le sujet de la sécurité fait débat ces derniers jours, Gabriel Attal a indiqué qu'il «il y aura des mesures» prochainement. «On a beaucoup investi sur la sécurité pendant trois ans. On a augmenté d'un milliard d'euros le budget de la sécurité. On a recruté 10.000 policiers et gendarmes supplémentaires. On a augmenté de 100 euros le salaire des forces de police», a-t-il ajouté, défendant le bilan du gouvernement.

Le porte-parole a également plaidé pour «la justice de proximité», une «ambition» du gouvernement.