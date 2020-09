Insécurité : le ras-le-bol des commerçants nantais

Face à l'insécurité, les commerçants demandent plus de présence policière dans le centre-ville.

Dans les quartiers Bouffay et Commerce, les vols et agressions sont devenus courants. Les restaurateurs s'organisent et échangent des vidéos et des photos via un réseau social.

Pour éviter les agressions, les salariés des bars du centre-ville regroupés dans un collectif, raccompagnent collègues et clients à la fin du service.