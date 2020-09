Menacée, la DRH de Charlie Hebdo obligée de quitter son domicile

À la suite de menaces jugées sérieuses, Marika Bret, responsable des ressources humaines du journal «Charlie Hebdo», a dû partir précipitamment de chez elle lundi soir.

Et elle ne rentrera plus chez elle. «J'ai eu dix minutes pour faire mes affaires et quitter mon domicile. Dix minutes pour abandonner une partie de son existence, c'est un peu court et c'est très violent. Je ne reviendrai pas chez moi», témoigne-t-elle dans Le Point.

En plein procès des attentats de 2015, Marika Bret a décidé de rendre cette exfiltration publique pour alerter l'opinion.

Cette responsable des ressources humaines de Charlie Hebdo fait partie de ceux qui ont relancé le journal en 1992.