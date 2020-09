Coronavirus : la Belgique lève l'interdiction de voyager en zone rouge

Retour en arrière pour la Belgique. Le gouvernement belge a interdit la semaine dernière à ses habitants d’aller dans les zones classées rouges et interdit aux Français provenant d’une zone rouge d’aller sur leur territoire.

Mais changement de programme, vendredi prochain il sera à nouveau possible de s’y rendre, même cela sera «fortement déconseillé». Belges et Français qui vivent près de la frontière ont du mal à suivre…

«Nous étions jusqu'ici le seul pays européen à interdire et non à déconseiller les voyages en zone rouge», a expliqué dans un communiqué le chef de la diplomatie, Philippe Goffin. Et d'ajouter que l'objectif est d'avoir dans ce domaine «une plus grande coordination européenne».

La Belgique, avec plus de 100.000 cas et près de 10.000 morts, est un des pays européens les plus touchés par le coronavirus, en raison notamment de la forte densité de population.