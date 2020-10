Séparatisme : vers la mise en place d'une charte de la laïcité pour les associations

"La charte de la laïcité" fera probablement partie des annonces du chef de l'Etat ce vendredi 2 octobre pour lutter contre les séparatismes. Elle est déjà imposée aux associations culturelles et sportives par plusieurs collectivités en France comme à Nice.

Au printemps 2016, la ville confrontée à la montée du communautarisme est la première de France à imposer une charte de la laïcité aux associations notamment les clubs de football amateurs.

En signant cette charte, les clubs s'engagent alors au respect des valeurs de la République. Parmi celles-ci : l’égalité entre les hommes et les femmes, le principe de neutralité des bâtiments, la liberté de conscience et de culte et l’égalité de tous devant la loi. En cas de non respect de ces principes, l'association est sanctionnée.

L'itiniative est une réussite. La charte a par la suite été adoptée par plusieurs collectivités comme la région PACA et les Hauts de France.