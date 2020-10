Coronavirus : une vaste campagne de tests antigéniques lancée en Lorraine

Un quart d'heure seulement contre 48h pour les tests PCR. Le principe est aussi simple qu'un test de grossesse. On mélange le prélèvement nasopharyngé à un réactif et quelques minutes plus tard, le résultat s'affiche.

Cette opération massive de tests antigéniques en Lorraine cible les jeunes. Elle a pour objectif de soulager les laboratoires privés mais pas seulement.

L'enjeu est aussi de détecter les personnes asymptomatiques.