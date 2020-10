Coronavirus : «Il y a un défaut d'anticipation total», dénonce Marine Le Pen

A la sortie de la réunion des chefs de partis sur la mise en place de nouvelles mesures restrictrives pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, Marine le Pen dénonce un «défaut d'anticipation total».

«Nous venons de vivre un voyage en absurdie où on nous réunit pour nous demander notre avis sur des mesures que l'on ne connait pas, des hypothèses que l'on ne connait pas, tout en nous indiquant que le Parlement sera amené à les voter après que le président de la république les ait (sic) décidées et annoncées», a-t-elle ainsi souligné.

La députée du Rassemblement National (RN) estime que la gestion sanitaire par le gouvernement est «complètement erratique». «On aurait pu penser qu'on tirerait les leçons de la première vague. La réalité c'est qu'on se retrouve dans une situation pire à l'aube de cette deuxième vague», a ajouté Marine Le Pen.

Et de poursuivre : «je ne pense pas qu'un reconfinement total soit inévitable mais on en sait rien parce qu'on a aucun élément [...] On ne sait rien. On ne connait pas les taux de contamination selon les lieux».

