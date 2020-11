Samuel Paty : les reproches de certains collègues de l'enseignant avant sa mort

Les messages avaient commencé le 8 octobre. Deux jours après le cours durant lequel Samuel Paty avait montré deux caricatures du prophète Mahomet.

C'est la principale du collège qui avait engagé la conversation et l'a averti des menaces. «La situation relative à votre cours sur la liberté de la presse s'est accélérée et aggravée aujourd'hui (...). Un individu a menacé de faire venir des musulmans devant le collège et d'alerter la presse», avait-elle écrit.

Dans ses messages, Samuel Paty s'était désolé de l'ampleur prise par les événements. «C'est vraiment affligeant d'autant plus que cela provient d'une famille dont l'enfant n'a pas assisté à mon cours et que je ne connais pas... Cela devient une rumeur malfaisante».

Désabusé, le professeur avait assuré qu'à l'avenir, il changerait son sujet de cours. La principale comprenait son malaise. Mais ce n'était pas le cas des autres professeurs.