Coronavirus : Un hôtel parisien survit grâce aux sans-abris

A Paris, un hôtel a été transformé en établissement d'hébergement pour des femmes sans-abris qui viennent d'accoucher ou ont des enfants en bas âge. Cette initiative «gagnant gagnant» lui permet d'éviter de mettre la clef sous la porte.

Comme Ami, 37 femmes et 58 enfants ont trouvé refuge dans cet hôtel parisien depuis le mois de juin. Cette initiative de l'association Basiliade, avec l'aide du Gouvernement et de la Région Ile-de-France, lui évite tout simplement de mettre la clé sous la porte. Pour l'association, l'objectif est double : héberger des femmes en situation précaire et sauver l'établissement du dépôt de bilan.

L'hôtel est loué pour deux ans et les 600 000 euros de loyer annuel sont pris en charge avec l'aide du Ministère du logement et de la Région.

Avant la crise sanitaire, l'établissement réalisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Chérif Idoughi, le propriétaire de l'hôtel espère des jours meilleurs rapidement.