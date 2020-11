Caméras-piétons : plus de transparence dans la police ?

Après les récents évènements sensibles liés aux affaires policières et notamment l'agression d'un producteur de musique par trois policiers, la question des caméras revient plus que jamais au centre du débat. Proposé par différents ministres de l'Interieur sans réussite, sa généralisation semble désormais en bonne voie.

«Nous allons tout reprendre, et généraliser avant la fin du quinquennat toutes les caméras-piéton qui permettent, sur ces sujets comme sur celui ensuite des modes opératoires, de rétablir la confiance», ces mots prononcés par Emmanuel Macron lors de son allocution du 14 juillet dernier, résonnent un peu plus vivement ces derniers jours.

L'idée, lancée en 2009 par l'ex-Président de la République Nicolas Sarkozy, mettra un certain temps à être serieusement étudiée. C'est seulement en 2016 que des expérimentations sont réalisées dans plus de 300 communes. L'objectif : garantir une meilleure transparence dans les relations entre les forces de l'ordre et les citoyens.

Le dispositif, qui conservera les images pendant six mois, devrait enfin être généralisé à compter du 1er juillet 2021. Se pose désormais la problématique du stock et du déclenchement des caméras.