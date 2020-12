Loi Sécurité Globale : violences et incendies à Paris en marge de la manifestation

Voilà l'image qui a fait le tour des réseaux sociaux ce samedi : ce policier, victime d'un jet d'engin incendiaire.

Hier, en marge de la manifestation contre la loi Sécurité Globale, à Paris, la situation a très vite dégénéré. Des projectiles ont été lancés sur les policiers, qui ont répliqué avec du gaz lacrymogène.

Dans le secteur de Gambetta, un groupe de 400 à 500 Black Blocs sont passés à l'action en milieu d'après-midi. Le mode opératoire est toujours le même : vêtus de noirs, gantés, cagoulés et surtout entraînés et très bien organisés. Ils s'attaquent aux policiers, cassent du mobilier urbain et dégradent des banques ou des commerces.

Des Black Block difficilement appréhendables

A chaque manifestation, ils déjouent la stratégie des policiers, ce qui les rend imprévisibles et difficilement appréhendables. En début de soirée, plusieurs affrontements ont eu lieu place de la République. Huit policiers ont été blessés, ainsi qu'un pompier.