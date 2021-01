Coronavirus : vers une accélération de la stratégie vaccinale en France

Face aux critiques de la classe politique et de certains médecins dénonçant un démarrage trop lent de la campagne vaccinale, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé l'accélération de la campagne de vaccination contre le Covid-19 à partir de lundi.

Elle sera dirigée vers les publics prioritaires, avec la possibilité pour les soignants de 50 ans et plus de se faire vacciner.

Et avant début février, la vaccination sera possible, en ville, pour les plus de 75 ans, puis les plus de 65 ans.