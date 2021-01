Montauban : les opérations anti-drogue se multiplient

Le département du Tarn-et-Garonne a fait de la lutte contre les stupéfiants une de ses priorités. Une unité spéciale a même été créée en octobre dernier (“Unité des stupéfiants et de l'économie souterraine”). Nous les avons suivis durant une opération spéciale, à Montauban.

L'équipe de police de Montauban a fait de la chasse aux stupéfiants l'une de ses priorités. Des interventions qui se multiplient comme ici où une quinzaine d'agents sont mobilisés, entourés de la maître chien et deux enquêteurs chevronnés. Des missions millimétrées à la recherche de la moindre trace de drogues.

En trois mois, l'équipe a incarcéré plusieurs trafiquants et adressé de nombreuses contraventions entre des consommateurs et des acheteurs. D'importantes saisies ont également eu lieu, en 2020 c'est plus de 45 kilos de cannabis qui a été saisi par la police. L'unité des stupéfiants et de l'économie souterraine compte poursuivre sa chasse tout au long de l'année.