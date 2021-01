Vaccination : Le maire de L'Haÿ-les-Roses va lui-même chercher les doses pour son centre

Au premier jour de vaccination pour les plus de 75 ans et les personnes fragiles hier, le maire de L'Haÿ-les-Roses a estimé que sa commune a été livrée à elle-même. Vincent Jeanbrun est allé lui-même chercher les doses pour son centre de vaccination. Une logistique loin d'être au point et des doses encore insuffisantes en nombre.

Sur le site de l'hôpital Sainte Anne, difficile de s'y retrouver. Ce lundi matin, Vincent Jeanbrun maire de L'Haÿ-les-Roses en région parisienne vient lui-même chercher les doses de vaccin pour ses administrés. Quelques longues minutes avant de trouver enfin la pharmacie centrale. Voilà une perte de temps dont Vincent Jeanbrun ce serait bien passé.

Et le maire de L'Haÿ-les-Roses n'est pas au bout de ses déconvenues. Dans cette petite boîte se trouve de quoi faire seulement 125 vaccins en trois jours. De retour dans sa commune, encore une mauvaise surprise. En effet, après un rapide calcul des doses rapportés, on ne pourra même pas vacciner 50 personnes par jour. Vincent Jeanbrun retournera chercher de nouvelles doses ce mardi, mais sans la certitude de pouvoir honorer les milliers de rendez-vous déjà pris sur Internet.