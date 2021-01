Etampes : une marche blanche fait polémique

Une marche blanche fait polémique a Etampes. Elle a été organisée par la mairie qui a prêté estrade, sono et même mobilisé les agents municipaux un dimanche, pour rendre hommage à deux hommes qui se sont tués en voiture en tentant de fuir un contrôle de gendarmerie il y a une semaine. Deux hommes aux lourds antécédents judiciaires.

C’est sur une route nationale que les deux frères Samir et Nordine sont morts, tentant de fuir un contrôle de gendarmerie il y a une semaine. Leur voiture engagée à contre sens a percuté un poids lourd, ne leur laissant aucune chance. Un hommage leur a été rendu lors d’une marche blanche ce week-end via un rassemblement organisé par la mairie et encadré par les agents municipaux.

Un soutien et un financement qui créént la polémique au vu du profil des deux hommes, très défavorablement connus des services de police. «Nous avons l’impression qu’il y a une inversion des valeurs, et que des gens qui étaient connus pour trafic de stupéfiants puissent faire l’objet d’une marche blanche est tout à fait regrettable […]».

L’un des deux frères, Nordine, avait fait plus de dix ans de prison pour trafic de stupéfiants, tandis que son frère Samir était connu pour une trentaine d'antécédents judiciaires. Il devait d’ailleurs comparaître libre aujourd'hui pour détention non autorisée de stupéfiants.